В России потребовали от Евросоюза твердых гарантий по "Турецкому потоку"

Как заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, Москве нужны от ЕС твердые гарантии для прокладки "Турецкого потока" через Болгарию.

Российская сторона готова принять решение о продлении газопровода "Турецкий поток" через территорию Болгарии только в том случае, если Евросоюз предоставит твердые гарантии своего невмешательства в поставки газа по данному маршруту. Об этом журналистам заявил председатель правительства России Дмитрий Медведев.

Как пояснил политик, "Турецкий поток" не должна постигнуть судьба другого проекта – "Южного потока".

"Решение….зависит от того, удастся ли Софии получить твердые гарантии, что ЕС не будет чинить препятствия планам поставок газа по новому газопроводу", - озвучил требования Москвы Медведев в интервью болгарскому изданию "Труд".

Напомним, ранее стало известно о том, что интерес к "Турецкому потоку" проявили Сербия, Венгрия и Болгария.