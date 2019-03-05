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В России ответили, почему не стоит полагаться на заявления шведских экспертов о малой дальности поражения С-400

05 марта 2019, 07:24  •  118 • Политика
Главред журнала «Арсенал отечества» пояснил, как "облажались" шведы в расчетах дальности поражения ракет ЗРК С-400.
Главред журнала "Арсенал отечества" Виктор Мураховский раскритиковал материал о российской ЗРК С-400 Шведского института оборонных исследований.
Шведские эксперты теоритически пересчитали дальность полета ракет С-400 и получили 150-200 километров, вместо предполагаемых 400. Так, Роберт Дальшё сделал свои расчёты на основании того, что зона А2\АD России значительно меньше, чем принято считать. При этом он предлагает считать его умозаключения толчком к тому, чтобы Запад расположил свои ракеты в странах Балтики без боязни оказаться в радиусе поражения российских ракетных комплексов.
Мураховский заявил, что это недостоверная информация: шведы упускают из вида факт существования у России нескольких модификаций ракет для С-400.
Один "Триумф" имеет только пять разных ракет, среди них есть та, которая имеет дальностью полета 400 км. Соответственно, она очень дорогая и предназначена в первую очередь для ликвидации истребителей.
"Ракета 40-й серии как раз для важных птичек. Согласно поговорке, орлы мух не ловят, поэтому вот то, что помельче и поближе, у нас есть в номенклатуре ракеты — например 48-й серии, с дальностью в 150-200 км", — рассказал главред "Федеральному агенству новостей".

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