В России хотят вернуть вытрезвители

Комитет Совета Федерации по социальной политике подготовил законопроект о воссоздании системы вытрезвителей в России. Услугу предлагается возродить на платной основе, какой она и была. Напомним, эти учреждения, куда попадали лица в состоянии алкогольного опьянения, задержанные сотрудниками правоохранительных органов на улицах и в общественных местах, прекратили свое существование в 2011 году в ходе реформы МВД.

И вот сейчас законопроект о возрождении уничтоженной системы готов к передаче в российский парламент. Сейчас некое подобие вытрезвителей существует в некоторых регионах, но они создаются в частном порядке и, если соблюдать все нюансы закона о социальном обслуживании граждан, не имеют права брать оплату за свои услуги с граждан, которые в момент «оказания услуги» не то что лыка не вяжут и не имеют «трезвого ума», но и крестик поставить напротив необходимой графы не в состоянии, не то чтобы расписаться. Между тем, проблема никуда не делась, хоть и масштабы ее несколько сократились. Глава Комитета СовФеда Валерий Рязанский уверен, что новый законопроект, по которому вытрезвители будут создаваться региональными властями в рамках государственно-частного и муниципально-частного партнерства, позволит вернуть процесс оказания платных услуг в законное русло.

МВД по этому проекту не высказалось. Хотя задерживать пьяных и доставлять их в учреждения предстоит именно полицейским, действующим законодательством, как говорит Рязанский, министерство из процесса принятия решения исключено. Минздрав молчит, поскольку «постояльцам» вытрезвителей не будет оказываться медпомощь (кому потребуется - это дело «Скорой» и травмопунктов), хотя там обязательно должен присутствовать фельдшер в качестве именно медицинского специалиста. Пока претензии, скорее даже вопросы, высказал лишь Минфин, который интересуется, насколько возрастет нагрузка на региональные бюджеты, и откуда региональные власти будут брать деньги, а также, насколько вырастут расходы полиции на транспортировку пьяных. Кстати, тех, кто будет в состоянии наркотического опьянения, в вытрезвители не повезут.

В среду 6 марта в СовФеде пройдет совещание с участием заинтересованных ведомств, на котором их представители обсудят достоинства и недостатки проекта.

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