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В Раде "торжественно" встретили "пятую годовщину начала агрессии России" – СМИ

19 февраля 2019, 15:09  •  120 • Политика
В Верховной раде Украины началось внеочередное заседание в связи с пятой годовщиной "начала вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины". Такое сообщение опубликовал телеканал "112 Украина", назвав происходящее "торжественными мероприятиями".
В "торжественных мероприятиях", как говорится в сообщении, принимает участие глава Европейского совета Дональд Туск, находящийся сейчас с визитом в Киеве. Кроме того, присутствуют президент Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман.
На "торжество" приглашены также члены правительства, представители общественных объединений, союз ветеранов "АТО" "Меджлиса крымскотатарского народа". Также присутствуют представители международных парламентских организаций и дипломатов, указывается в сообщении.

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