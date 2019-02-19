В Раде "торжественно" встретили "пятую годовщину начала агрессии России" – СМИ

В Верховной раде Украины началось внеочередное заседание в связи с пятой годовщиной "начала вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины". Такое сообщение опубликовал телеканал "112 Украина", назвав происходящее "торжественными мероприятиями".

В "торжественных мероприятиях", как говорится в сообщении, принимает участие глава Европейского совета Дональд Туск, находящийся сейчас с визитом в Киеве. Кроме того, присутствуют президент Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман.

На "торжество" приглашены также члены правительства, представители общественных объединений, союз ветеранов "АТО" "Меджлиса крымскотатарского народа". Также присутствуют представители международных парламентских организаций и дипломатов, указывается в сообщении.