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В Раде призвали Порошенко объяснить ситуацию с «хищениями в армии»

26 февраля 2019, 19:09  •  132 • Украина
Представители фракции «Самопомощь» в Верховной раде потребовали от президента Украины Петра Порошенко предоставить объяснения относительно ситуации вокруг сообщений о «хищениях в армии» страны.
 
© Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
 

С соответствующим заявлением в украинском парламенте выступил лидер фракции Олег Березюк.

«В этом зале нет смысла работать, пока не придёт президент и не расскажет, почему Совет национальной безопасности и обороны сегодня крышует ограбление украинской армии», — цитирует Березюка УНИАН.

Ранее лидер партии «Батькивщина», кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко заявила о начале процедуры импичмента Порошенко в связи с «хищениями в армии».

В свою очередь, заместитель главы партии «Блок Петра Порошенко» Алексей Гончаренко оценил призыв.

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