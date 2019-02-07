В Раде призвали оценивать ситуацию на Украине «по холодильнику»

Депутат Верховной рады, лидер партии «За жизнь» Вадим Рабинович призвал украинцев оценивать экономическую ситуацию на Украине по содержимому своего холодильника, а не по телепередачам.

Соответствующее заявление он сделал в эфире NewsOne.

«Не смотрите в телевизор, а смотрите в холодильник. Если вы открыли холодильник и вам стало лучше, тогда телевизор не врёт и у вас всё в порядке. А то я слышу, что мы живём лучше, что нас везде приняли — это всё враньё», — сказал он.

В июле 2018 года директор Всемирного банка по вопросам Украины, Белоруссии и Молдавии Сату Кахконен сообщила, что за пять лет значительно возросло число живущих за чертой бедности украинцев.

Кроме того, экс-президент Украины Леонид Кравчук в беседе с НСН отмечал, что кризис охватил экономику, политику и социальную сферу страны.