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В Раде призвали оценивать ситуацию на Украине «по холодильнику»
07 февраля 2019, 16:54 • 82 • Украина
Депутат Верховной рады, лидер партии «За жизнь» Вадим Рабинович призвал украинцев оценивать экономическую ситуацию на Украине по содержимому своего холодильника, а не по телепередачам.
©wikipedia
Соответствующее заявление он сделал в эфире NewsOne.
«Не смотрите в телевизор, а смотрите в холодильник. Если вы открыли холодильник и вам стало лучше, тогда телевизор не врёт и у вас всё в порядке. А то я слышу, что мы живём лучше, что нас везде приняли — это всё враньё», — сказал он.
В июле 2018 года директор Всемирного банка по вопросам Украины, Белоруссии и Молдавии Сату Кахконен сообщила, что за пять лет значительно возросло число живущих за чертой бедности украинцев.
Кроме того, экс-президент Украины Леонид Кравчук в беседе с НСН отмечал, что кризис охватил экономику, политику и социальную сферу страны.
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