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В Раде посоветовали вице-премьеру Украины представить страну на Евровидении

25 февраля 2019, 23:39  •  39 • Украина
Депутат Верховной рады Украины от фракции «Блок Петра Порошенко» Алексей Гончаренко на своей странице в социальной сети Facebook порекомендовал вице-премьеру страны Вячеславу Кириленко выступить на международном музыкальном конкурсе «Евровидение» вместо отказавшейся принять в нём участие певицы Maruv.
 
globallookpress.com © Serg Glovny/ZUMAPRESS.com
 

«Предлагаю Вячеславу Кириленко отправиться вместо Maruv на Евровидение. Ведь кто же на свете всех милее и патриотичнее, как не сам господин Кириленко», — указал парламентарий. 

Ранее в Национальной общественной телекомпании Украины сообщили, что исполнительница Maruv, одержавшая победу в финале национального отбора на Евровидение, не поедет на конкурс.

Впоследствии артистка прокомментировала ситуацию вокруг отмены своего участия в песенном конкурсе, который пройдёт в Израиле весной. 

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