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В Польше увековечивают память военного преступника – убийцы белорусов

03 марта 2019, 03:24  •  63 • В мире
Польские власти не препятствуют нагнетанию ненависти
23 февраля в польском городе Хайнувка Подляского воеводства (в нём проживает 96,6% всей белорусской диаспоры Польши) состоялся IV Марш памяти «отверженных солдат» – членов антикоммунистического подполья Армии Крайовой (АК) с участием бывших бургомистров Хайнувки и соседнего Бельска-Подляского – Мечислава Гмитера и Казимежа Лещинского.
Данная акция вызвала возмущение местного населения (70% жителей Хайнувки – православные белорусы). Марширующие несли плакаты командира одного из отрядов АК Ромуальда Райса (позывной Бурый), скандируя: «Мы – поляки!», «Бурый – наш герой!», «Великая и католическая Польша!», «Долой коммунистов!»
Для польских белорусов Бурый – жестокий каратель. Он «прославился» массовыми убийствами белорусов в деревнях Лазицы, Зани, Шпаки, Волька Выгоновска и Залешаны, совершёнными в короткий промежуток времени с 28 января по 2 февраля 1946 года. За одну неделю банда Райса убила 79 белорусских жителей, в том числе женщин и детей. На счету банды Бурого также жизни 127 польских и советских солдат. Особенно варварской была расправа над крестьянами в Залешанах: их загнали в избу и подожгли, стреляя по тем, кто пытался спастись из огня.
В 1949 году Бурый был расстрелян по приговору суда Польской Народной Республики (ПНР). В 1995 году Польский институт национальной памяти (ПИНП) признал этот приговор незаконным, указав, что убийства Бурый совершал «в условиях высшей необходимости для восстановления польского государства».
В 2005 году под грузом неопровержимых доказательств ПИНП признал преступления Бурого действиями с признаками геноцида, но затем снова началась кампания его восхваления. Польские историки принялись утверждать, что убитые белорусы были «справедливо наказаны» за сотрудничество с властями ПНР и СССР, а погибшие женщины, старики и дети – случайность. В 2007 году в польском Белостоке прошла выставка в память об «отверженных солдатах», в том числе Бурого.
Администрация Хайнувки через суд пыталась опротестовать проведение марша в память о боевиках антикоммунистического подполья, но протест был отклонён. Жители Хайнувки вышли на улицы с лозунгом «Бурый – не наш герой», но их встретил полицейский кордон. Одновременно была проведена контракция «Вечная память» – в православном храме Св. Троицы родственники жертв банды Бурого и горожане из группы «Антифашистская Хайнувка» помянули погибших.
Накануне марша МИД Беларуси призвал польские власти воздержаться от чествования убийцы белорусов. «Итогом преступлений банды Райса-Бурого стали десятки сожжённых деревень, сотни убитых и искалеченных мирных жителей, виноватых перед ним лишь в том, что [они] исповедовали православие и принадлежали к белорусскому этносу… [Ещё] живы потомки тех, кто погиб из-за Бурого. Нужно ли нам нагнетание отношений между белорусами и поляками?» заявил официальный представитель белорусского МИД Дмитрий Мирончик.
В заявлении пресс-службы белорусского МИД говорится:
«Бандформирование под руководством военного преступника Ромуальда Райса в 1946 г. совершило кровавый рейд по Подляшью, в результате которого были сожжены пять деревень и убиты 79 жителей края. Мы выступаем против увековечивания памяти Райса и его пособников».
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Председатель Постоянной комиссии по международным делам палаты представителей Национального собрания Белоруссии Валерий Воронецкий назвал марш в Хайнувке провокацией, направленной на разжигание вражды между поляками и белорусами, католиками и православными.
В пользу этого мнения говорят сразу несколько фактов: марш состоялся сразу после поминовения в Хайнувке жертв Бурого, которое традиционно проводится в конце января - начале февраля; большинство участников марша съехались в Хайнувку из других городов; участие в марше принял известный польский националист Пётр Рыбак, против которого в 2017 г. возбуждалось уголовное дело за разжигание межнациональной ненависти.
За неделю до марша в Хайнувке в Польше с официальным визитом побывала делегация белорусских парламентариев во главе с председателем Совета Республики Михаилом Мясниковичем. Мясникович провёл переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой и посетил Залешаны, где преклонил колено у креста в память жертв банды Бурого.
В последнее время Минск стал более внимательно присматриваться к положению белорусов в Польше. Наблюдая процесс прославления членов антикоммунистического подполья, таких как Бурый, белорусские власти в 2017 г. назвали регулярное проведение маршей в Хайнувке в его честь искусственным нагнетанием ненависти между белорусами и поляками.
31 января 2018 г. поминальные мероприятия в Хайнувке посетили представитель посольства Беларуси в Польше Юрий Калабухов и генеральный консул Беларуси в Белостоке Алла Фёдорова. Это был первый визит столь высокопоставленных белорусских государственных чиновников в Залешаны по случаю трагедии 1946 года. Был также создан консультативный совет при МИД Республики Беларусь для работы с белорусской диаспорой; в парламенте РБ учреждена рабочая группа по делам зарубежных белорусов.
Однако эти дипломатические демарши официального Минска ничуть не мешают польским властям – те благосклонно смотрят на прославление «героев» антикоммунистического подполья, убивавших белорусов.
Владислав ГУЛЕВИЧ

Фонд Стратегической Культуры

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