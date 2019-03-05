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В Пентагоне рассматривают вопрос об увеличении поставок оружия Украине

05 марта 2019, 23:24  •  72 • Украина
Соединённые Штаты рассматривают вопрос увеличения поставок оружия Украине. С соответствующим заявлением выступил командующий Европейским командованием ВС США генерал Кёртис Скапаротти.
 
Reuters
 

Об этом сообщает The Hill.

По его словам, любые поставки по-прежнему должны быть предметом «политических обсуждений».

При этом рассматриваемое оружие включает военно-морские системы, призванные «помочь Украине реагировать на инциденты, подобные тому, что произошёл в Керченском проливе».

Ранее украинский лидер Пётр Порошенко по итогам встречи с американским вице-президентом Майком Пенсом в Мюнхене заявил, что Украина рассчитывает получать от США все виды вооружений.

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