В Пентагоне рассматривают вопрос об увеличении поставок оружия Украине

Соединённые Штаты рассматривают вопрос увеличения поставок оружия Украине. С соответствующим заявлением выступил командующий Европейским командованием ВС США генерал Кёртис Скапаротти.

Об этом сообщает The Hill.

По его словам, любые поставки по-прежнему должны быть предметом «политических обсуждений».

При этом рассматриваемое оружие включает военно-морские системы, призванные «помочь Украине реагировать на инциденты, подобные тому, что произошёл в Керченском проливе».

Ранее украинский лидер Пётр Порошенко по итогам встречи с американским вице-президентом Майком Пенсом в Мюнхене заявил, что Украина рассчитывает получать от США все виды вооружений.