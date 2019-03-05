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В Пентагоне рассматривают вопрос об увеличении поставок оружия Украине
05 марта 2019, 23:24 • 72 • Украина
Соединённые Штаты рассматривают вопрос увеличения поставок оружия Украине. С соответствующим заявлением выступил командующий Европейским командованием ВС США генерал Кёртис Скапаротти.
Reuters
Об этом сообщает The Hill.
По его словам, любые поставки по-прежнему должны быть предметом «политических обсуждений».
При этом рассматриваемое оружие включает военно-морские системы, призванные «помочь Украине реагировать на инциденты, подобные тому, что произошёл в Керченском проливе».
Ранее украинский лидер Пётр Порошенко по итогам встречи с американским вице-президентом Майком Пенсом в Мюнхене заявил, что Украина рассчитывает получать от США все виды вооружений.
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