В отборочном туре «Евровидения» на Украине увидели сценарий грядущих выборов президента

Вот уже около недели на Украине не утихают страсти после провала отборочного тура на международный конкурс популярной музыки «Евровидение-2019». Напомним, в результате политизации отбора и изменения правил, а также вмешательства представителей государственной власти, все потенциальные участники отказались представлять страну, в результате чего страна отказалась от участия в конкурсе в этом году. Последние надежды возлагались на Андрея Данилко (в сценическом образе – Верка Сердючка), но он (или она) в конце концов заявил(а), что не согласится представлять Украину даже за 100 тысяч американских долларов. Хотя он и по условиям конкурса вроде как не мог сделать это даже бесплатно, поскольку был членом жюри отборочного тура.

Кто виноват в подобном громком и на всю Европу резонировавшем фиаско? Что сказала по этому поводу самая невменяемая часть украинского общества, надеюсь, пояснять не надо. Да, именно он. Лично и собственной персоной. Чуть менее невменяемая, но все равно нуждающаяся в длительной помощи специалистов в белых халатах и помещениях с мягкими стенами, потолками и полом, обвиняют уже не персонально самого, а «всего лишь» ФСБ, проведшую такую хитроумную спецоперацию. Ну, тут, как говорится, у психиатров впереди непочатый край работы. Что с первой категорией, что со второй.

Maruv - певица в образе садо-мазо, отказалась ехать на "Евровидение - 2019" от Украины.Анна Корсун, выступающая под псевдонимом Maruv, заявила, что не хочет превращать свое выступление на конкурсе в промоакции украинских политиков

Однако, по мнению наиболее адекватных украинских политологов, не стоит исключать из произошедшего политическую составляющую. Причем, не только в аспекте «проявления патриотизма» и тестирования «достойнейших», а в применении к грядущим выборам президента.

- Поведение ведущего и некоторых судей способствовало нагнетанию истерии вокруг отбора на «Евровидение». А решение и вмешательство в ситуацию вице-премьера по вопросам гуманитарной политики довело ситуацию до абсурда, - признал на пресс-конференции в Киеве никогда не отличавшийся хоть какими-то симпатиями к России политолог Руслан Бортник. И заключил. - Это и внешнее поражение, поскольку это вызвало очередную волну недоверия со стороны организаторов «Евровидения» в части политизации этих процессов, и внутреннее положение, потому что граждане, которые принимали участие в отборе, присылали смс-ки, голосовали, просто почувствовали себя «кинутыми», обманутыми таким решением нашего общественного вещателя.

- Дело даже не в выступающих. Значительную часть общества, которое не следило за «Евровидением» и не слышало про этих артистов, возмутило то, что по ходу конкурса взялись менять правила, когда результат оказался не таким, какой устраивает представителей власти, - резюмировал его коллега по цеху политолог Алексей Якубин и предположил. - Не поступит ли власть так же с выборами? Допустим, если действующий президент увидит, что не он побеждает, не поступит ли власть в таком же сценарии как с «Евровидением»? Скажет: мы считаем, что результаты неправильные, «Кремль вмешался».

При всей, на первый взгляд, фантастичности такой версии, вариант «обкатки» действий украинской власти при условии не устраивающих Порошенко итогах голосования на выборах президента, вряд ли стоит сбрасывать со счетов. Тем более, что украинцы весьма спокойно отнеслись к тому, что на отборочном туре на «Евровидение» их с их мнением и смс-ками «кинули». А Порошенко уже настолько не контролирует свои агонические реакции организма, что, похоже, готов на любые шаги ради победы. Даже если их не одобрят заокеанские хозяева, выражения явной благосклонности которых он безуспешно пытается добиться в последнее время.

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