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В Одессе напали на журналиста местного телеканала
03 марта 2019, 16:09 • 34 • Украина
Нападение на журналиста телеканала «Думская ТВ» Александра Новицкого произошло в Одессе, сообщает сайт «Думская».
РИА Новости
По данным издания, около 00:30 Новицкий помогал супруге парковать машину во дворе дома на улице Левитана, когда к нему подошёл незнакомец и полез в драку.
Сообщается, что журналист применил средства самообороны — газовый баллончик и травматический пистолет. В итоге оба получили ранения и были госпитализированы.
Злоумышленник задержан, возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.
В полиции проинформировали, что нападавший был сильно пьян и объяснить свои действия не может.
Ранее Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) потребовал от спикера Верховной рады Андрея Парубия провести слушания по вопросу безопасности сотрудников СМИ.
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