Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Мордами бы их в собственную ложь": Западу дали жесткий ответ после от...
"Россия с первого дня это сообщила": Американцы "прочистили"...
Каждый надеется, что уцелеет в одиночку, но выжить можно только сообща
"Навальный уже ведёт расследование?»: Оппозиционера в Сети призвали занятьс...
Главная / Политика

В обход санкций США: Россия обсуждает с ЕС будущее расчетов с Ираном - Чижов

14 февраля 2019, 14:54  •  33 • Политика
Поспред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов заявил от том, что Россия в настоящий момент обсуждает с ЕС будущее расчетов с Ираном в обход санкций США. Не исключается возможность присоединения к механизму расчетов.
Россия уже сейчас обсуждает с ЕС будущее расчетов с Ираном. Как отметил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов, сейчас ведутся переговоры с ЕС о возможности в дальнейшем присоединиться к механизму расчетов с Ираном, обходя санкции США.
Напомним, сейчас в Сочи тем временем проходит трехсторонний саммит между президентами России, Турции и Ирана Владимира Путина, Реджепа Тайипа Эрдогана и Хасана Роухани. В центре обсуждения - ситуация в Сирии.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


33
Источник
Похожие новости
14 февраля 2019, 05:09
"Индийцы начали вести себя капризно": Баранец отметил непостоянство Дели в вопросах военного сотрудничества
13 февраля 2019, 19:24
Ожирение угрожает нацбезопасности: Армию США губят лишние килограммы
13 февраля 2019, 22:39
Путин сфотографировался с детьми на горнолыжном курорте перед трехдневными переговорами с Лукашенко
Загрузка...
14 февраля 2019, 01:54
Василий Небензя провёл в Совбезе ООН урок истории для «западных партнёров»
14 февраля 2019, 08:24
"Россия с первого дня это сообщила": Американцы "прочистили" память продюсеру, рассекретившему ложь о "химатаке"
14 февраля 2019, 11:39
Мировая война XXI века: Кто начнёт первым?
Загрузка...
Новости партнеров

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 февраля 2019, 03:09
"Вот я, а вот "Бук". А вот геолокация секретных учений": Баранец о русских солдатах, сливших военные тайны в Сеть
08 февраля 2019, 22:24
Смена генеральского состава: Путин провел масштабные перестановки в силовом блоке - список
10 февраля 2019, 19:54
"Это что-то новенькое, басурманское": за очередным "фактом" о семье Путина рассмотрели руку США
08 февраля 2019, 17:24
Путин обсудил с Совбезом, что делать с Лукашенко
13 февраля 2019, 09:24
Небензя поправил слова постпреда ФРГ при ООН о «взятии» Россией Минска
09 февраля 2019, 21:09
«Исправьте немедленно!» В Киеве не оценили статью о Донбассе
10 февраля 2019, 13:24
В Сирии начались бои между Ираном и Россией
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.