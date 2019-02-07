Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Китай или НАТО: Шведы нашли для России цель "затяжной войны"
На учениях в Венесуэле упал российский вертолет: Пострадали 5 человек - СМИ
Путин - молодым предпринимателям: Быть самым богатым парнем на кладбище - не сам...
Немного о кедах и жизни
Главная / В мире

В Нидерландах подстрелили велосипедиста во время задержания вооруженного преступника

07 февраля 2019, 07:24  •  104 • В мире
Во время перестрелки полиции с вооруженным преступником на улице Амстердама был подстрелен проезжающий мимо велосипедист.
В Амстердаме неподалеку от здания Центрального банка произошла перестрелка с участием полиции.
Об этом сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация.По её информации, правоохранительные органы были спровоцированы на открытие огня при виде вооруженного человека. 31-летний житель Амстердама был нейтрализован полицией. Он жив и доставлен в клинику. Его мотивы не объясняются.
Также есть еще один пострадавший, это велосипедист, который ехал мимо и получил пулю в ногу. Он также госпитализирован.
По словам очевидцев было сделано около 20 выстрелов. Центробанк считает, что случившееся никак не связано с кредитной организацией.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


104
Источник
Похожие новости
06 февраля 2019, 21:24
«Скорость лишает глубины и анализа»: Песков рассказал о подходах к журналистике в России и на Западе
07 февраля 2019, 04:09
Израиль обвинил ХАМАС в провокации с ракетой
06 февраля 2019, 11:54
Трамп пообещал "слезть с российской космической иглы"
Загрузка...
06 февраля 2019, 21:39
"Министерство правды" Украины обвинило Россию в использовании инструментов YouTube "в своих политических целях"
06 февраля 2019, 18:24
Конгресс «наказывает» Трампа за уход из Сирии
07 февраля 2019, 04:09
Болтон обсудил с Климкиным «свободные и справедливые выборы» на Украине
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
07 февраля 2019, 02:40
Пopoxoбoты пpoтив шeфa, Тимoшeнкo o Шapиe
07 февраля 2019, 00:39
Ящик Пандоры для кабмина: почему украинские политики встали на защиту Ульяны Супрун
07 февраля 2019, 00:54
Одна ракета - один уничтоженный самолёт: Сирия сделала предупреждение израильским &qu...
07 февраля 2019, 00:54
"На учениях мы все Арнольд Шварценеггер": Обнародовано видео с украинских м...
07 февраля 2019, 04:09
Веха истории: Эксперт рассказал, как чукотский "Пионер" усадил США за стол ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 февраля 2019, 13:09
Кто взойдет на борт "судна-камикадзе": В Сети распределили роли для новой провокации в Керченском проливе
02 февраля 2019, 03:54
Асад улыбнулся, Янукович заплакал: В Сети ответили на угрозы США Венесуэле
04 февраля 2019, 04:39
"Предательство - национальная идея": Соцсети отреагировали на призыв кандидата в президенты Украины бомбить Россию
05 февраля 2019, 03:24
"Проспаться перед фотосессией забыл": Фото "брутального" Порошенко насмешило интернет
06 февраля 2019, 02:09
"Агрессивное и неконструктивное заявление": В ОБСЕ раскритиковали планы Порошенко в отношении России
31 января 2019, 09:39
"Массовости ему явно не хватило": Коц развенчал слухи о "мощной поддержке" Гуайдо народом Венесуэлы
01 февраля 2019, 19:56
"РФ вооружила Венесуэлу до зубов! Пусть они боятся!" Военный эксперт шокировал гостей фактами
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.