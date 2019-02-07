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В Нидерландах подстрелили велосипедиста во время задержания вооруженного преступника
07 февраля 2019, 07:24 • 104 • В мире
Во время перестрелки полиции с вооруженным преступником на улице Амстердама был подстрелен проезжающий мимо велосипедист.
В Амстердаме неподалеку от здания Центрального банка произошла перестрелка с участием полиции.
Об этом сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация.По её информации, правоохранительные органы были спровоцированы на открытие огня при виде вооруженного человека. 31-летний житель Амстердама был нейтрализован полицией. Он жив и доставлен в клинику. Его мотивы не объясняются.
Также есть еще один пострадавший, это велосипедист, который ехал мимо и получил пулю в ногу. Он также госпитализирован.
По словам очевидцев было сделано около 20 выстрелов. Центробанк считает, что случившееся никак не связано с кредитной организацией.
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