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В NASA намекнули, что "Союзы" очень пригодятся в освоении Луны

15 февраля 2019, 13:39  •  103 • В мире
NASA намекнули России, что "Союзы" очень подходят в качестве второй резервной космической транспортной системы для постоянно действующей окололунной станции Lunar Orbital Platform-Gateway.
В NASA оценили пользу российских космических кораблей "Союз". Агентство заявило, что они могут пригодиться для освоения Луны в качестве резервной транспортной системы.
Американские космические эксперты говорят, что российские системы транспортировки имеют колоссальное преимущество, что неоднократно подтверждалось в работе на МКС.
NASA работает над созданием открытой инфраструктуры c международными партнерами для полетов на Луну, чтобы заложить основу для исследования человечеством Марса и более дальних объектов.
Ранее директор NASA Джим Брайденстайн отметил, что программа освоения Луны будет являться целой инфраструктурой со станцией Lunar Orbital Platform-Gateway. Сюда могут войти даже обитаемые модули на поверхности естественного спутника Земли. Он особенно отметил, что этот проект открыт для всех заинтересованных международных партнеров. Разумеется, намек был сделан крупнейшим космическим державам, то есть России.
Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что NASA просит Россию принять участие в разработке лунного "Союза", чтобы создать вторую резервную космическую транспортную систему для постоянно действующей окололунной станции Lunar Orbital Platform-Gateway.
Известно, что РКК "Энергия" сможет заняться сразу пилотируемым кораблем "Федерация" и лунной версией "Союза".
Информация предоставлена ТАСС.

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