Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В МГУ подтвердили планы про проведению "Скрипальских чтений"
«Будут действовать извне»: кто может войти в коалицию США для смены власти в Вен...
«Разговоры для дилетантов»: что стоит за очередным заявлением Трампа о победе на...
Израиль не допустит превращения Сирии в плацдарм для Ирана – Нетаньяху о встрече...
Главная / Политика

В «Нафтогазе» предсказали полную потерю транзита газа и последующую агрессию России

04 марта 2019, 05:24  •  105 • Политика
Глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Коболев рассказад журналистам о том, что предприятие потеряет весь транзит из-за "Турецкого потока" и "Северного потока". Представитель Украины также высказался, что это спровоцирует военную агрессию России на не защищенную экономическим фактором Украину.
Украинская газотранспортная система останется невостребованной после введения в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2», рассказал журналистам глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Коболев.

Он уверен, что предприятие потеряет весь транзит, учитывая запуск «Турецкого потока» к концу 2019 года. По подсчетам Коболева, он может забрать около 30 миллиардов кубических метров. С воб очередь, «Северный поток» может забрать 55 миллиардов кубических метров.
Как заявляет глава правления НАК, украинская газотранспортная система больше не будет сдерживающим фактором для «российской агрессии».

Коболев в разговоре с журналистами перевел разговор их экономической в военную сферу. Он считает, если в Украине не будет осуществляться транзит газа, то вероятность военной агрессии кардинально растет с российской стороны.
Коболев видит выход из этой ситуации в привлечение зарубежных компании в управление украинской ГТС и разделение с ними дохода в обмен на инвестиции. В пример он приводит российский «Газпром», который заключил договор с ЕС.
Информация предоставлена изданием "Политнавигатор"

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



105
Источник
Похожие новости
03 марта 2019, 19:39
"Дурно образованы и плохо воспитаны": Захарова обрушилась на британские СМИ за обвинения в шпионаже и фейки в деле Скрипаля
03 марта 2019, 19:39
Немецкий политик сравнил Крым с Берлином в прошлом веке
04 марта 2019, 02:09
"Своего мы не упустим и не отдадим": Арктику назвали сферой интересов России
Загрузка...
03 марта 2019, 22:54
Израиль не допустит превращения Сирии в плацдарм для Ирана – Нетаньяху о встрече с Путиным
04 марта 2019, 05:24
"Готов к сражению и победе": Американцы пригрозили новым F-35C Lightning II - СМИ
04 марта 2019, 05:24
В «Нафтогазе» предсказали полную потерю транзита газа и последующую агрессию России
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
04 марта 2019, 02:09
Итоги выборов в Молдове подведены, Плахотнюк сватает ACUM
04 марта 2019, 00:40
Центробанк берут в кольцо? Игра престолов российской верхушки
04 марта 2019, 02:09
"Своего мы не упустим и не отдадим": Арктику назвали сферой интересов Росси...
04 марта 2019, 02:09
Сдались и убиты: Некоторые русскоязычные боевики ИГ* покинули поле боевых действий в ...
04 марта 2019, 02:09
«Эти «ценности» нам хотят навязать?»: На Западе новый тренд – кидать сыром в лицо сво...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 февраля 2019, 09:24
Организаторы Евровидения прокомментировали ситуацию с Maruv
01 марта 2019, 02:39
Керченская провокация: США предостерегли Украину
28 февраля 2019, 00:39
Хлопнули дверью, перемирие отменили: Киев разработал новый сценарий "Порошенко - президент"
27 февраля 2019, 01:54
«Гиена Европы» снова поднимает голову
26 февраля 2019, 06:24
Масштабная охрана «Дональда Кука» навела на подозрение, что одесситы не поддерживают США – источник
03 марта 2019, 06:39
"Зомби Системы": Бельгийские эксперты отчитали Помпео за смех над российским "Цирконом"
26 февраля 2019, 09:39
"Ты такой шахтер, как я балерина": Порошенко нахамил украинцу, возмутившемуся долгами по зарплате - видео
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.