В Москве прошло заседание Союза добровольцев Донбасса

В Москве в пятницу, 15 февраля, прошло заседание совета командиров Союза добровольцев Донбасса, в котором принял участие помощник российского президента Владислав Сурков.

По его словам, основным аспектом заседания стало социальное обеспечение участников боевых действий в Донбассе, передаёт ТАСС.

«Такие проблемы всегда существуют, какие-то удаётся быстро решить, какие-то возникают новые. В той части, в которой мы способны содействовать в решении ваших проблем, ещё раз подтверждаю, что мы будем продолжать это делать», — сказал он.

В свою очередь, глава союза Александр Бородай также обратил внимание на тему социальной помощи.

«Что касается социальной функции, то за все эти годы Союзом добровольцев Донбасса проделана большая и серьёзная работа… Это прежде всего медицинская помощь нашим раненым товарищам», — указал он.

Как отметил Бородай, медицинскую помощь получили около 800 человек.

В августе 2015 года был создан Союз добровольцев Донбасса. Его главной задачей стала защита интересов людей, принявших участие в боевых действиях в регионе.

Помощники лидеров «нормандской четвёрки» 11 декабря провели в Берлине переговоры.