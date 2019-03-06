Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
У Лондона есть интересы к Москве, выходящие за рамки правительственных отношений...
Мы не даем им умирать
Антисанитария, временные постройки и свежее кладбище: в Минобороны рассказали о ...
Сенаторы США предложили закон о победе американцев в войне в Афганистане
Главная / В мире

В мире создаётся "антироссийский интернационал": Кадыров уличил США в подкупе и шантаже

06 марта 2019, 02:54  •  63 • В мире
Глава Чечни Рамзан Кадыров, анализируя решение Трампа о продлении санкций, пришёл к выводу о формировании Западом "антироссийского интернационала". Политик обвинил Америку в подкупе, шантаже и запугивании других стран, на что Штаты идут в целях выгоды. К слову, санкции против РФ были пролонгированы в то время, когда в США и Европе всё чаще высказываются мнения о необходимости их отмены.
Напомним, что 4 марта президент США Дональд Трамп решил продлить санкции, введённые ещё Бараком Обамой в 2014 году в отношении России. Тогда причиной для антироссийских мер Запад назвал кризисную ситуацию на Украине, а РФ обвинил во вмешательстве в дела соседнего государства. Острую реакцию у США вызвал и добровольный переход Крыма в состав России, напоминает РИА Новости.
Уведомляя конгресс о своём решении, Трамп отметил, что продление имеет срок длиной в год. Естественно, очередной санкционный ход американцев вызвал реакцию многих политиков в России. Рамзан Кадыров также оценил выпад Запада.
"Вашингтон фактически стремится создать антироссийский интернационал, подкупая одни страны и режимы, угрозами и шантажом заставляя других следовать в фарватере своей враждебной в отношение России политики", - отметил глава Чечни в собственном Telegram-канале.
Москва ранее не раз отвергала обвинения западных партнёров во вмешательстве в дела Украины, и придерживалась мнения, что язык санкций - неэффективен как способ влияния. В последнее время и на Западе, похоже, начали это понимать, поскольку всё больше политиков и общественных деятелей высказываются на тему отмены антироссийских ограничений.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



63
Источник
Похожие новости
06 марта 2019, 02:54
К вторжению готовы: Стало известно, чем ответит Россия на военные провокации НАТО - СМИ
06 марта 2019, 02:54
В мире создаётся "антироссийский интернационал": Кадыров уличил США в подкупе и шантаже
05 марта 2019, 16:54
«Делёж мира и рынков по фактору силы»: почему Трамп намерен отменить торговые льготы для Индии и Турции
Загрузка...
05 марта 2019, 07:24
Китайские истребители будут тестировать на макете российского танка - Defence-blog
06 марта 2019, 02:39
Туннельная война: как Пентагон готовит армию к операциям под землёй
05 марта 2019, 23:39
"Любовь" к Украине выдали послания украинским пленным морякам. Язык писем сказал за себя - сети
Загрузка...
Новости партнеров

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 февраля 2019, 08:24
«Я напомню содержание предыдущих серий»: Небензя подсказал Западу, откуда взялся "самозванец Гуайдо"
04 марта 2019, 05:24
В России потребовали от Евросоюза твердых гарантий по "Турецкому потоку"
03 марта 2019, 06:39
"Зомби Системы": Бельгийские эксперты отчитали Помпео за смех над российским "Цирконом"
28 февраля 2019, 16:54
«Число обстрелов растет»: Порошенко ведут под трибунал
03 марта 2019, 09:54
"К сожалению это ужасно": Певица Валерия удалила свой пост с агитацией за Зеленского
02 марта 2019, 17:39
Опубликовано видео "прощания" русских фрегатов с эсминцем "Дональдом Куком" - "зажали американца" в Эгейском море
04 марта 2019, 05:24
Тимошенко сообщила, что Украина не может без нормальных отношений с Россией "идти европейским путем"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.