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В Крыму вспоминают бегство Порошенко от пинков симферопольцев в 2014 году - видео

28 февраля 2019, 16:54  •  200 • Политика
Жители Крыма вспоминают 28 февраля 2104 года, когда нардепу и олигарху, ныне президенту Украины Петру Порошенко пришлось спасаться бегством после неудачной попытки самопиара. В тот вечер крымчане "провожали" его до самого вокзала пинками.
Поездка Порошенко была попыткой показать себя посредником между властями Украины и Крыма. Прилетев в аэропорт Симферополя, Порошенко начал давать комментарии СМИ в и добрался до республиканского парламента, где его встретили тысячи митингующих.
"Друзья мои! Вы слышите, что я с вами на русском языке говорю", – обратился к ним Порошенко. Однако вскоре его перебили, в ответ Порошенко высокомерно спросил у одного из обратившихся к нему "Вы кто такой?".
После этого олигарху пришлось в кольце милиции пешком бежать до железнодорожного вокзала, где он запрыгнул в такси и поехал в аэропорт. При этом автомобиль получил несколько повреждений кузова от бежавших за ним разгневанных крымчан.
Водитель того такси позднее рассказывал журналистам, что Порошенко пообещал ему компенсировать весь ущерб, однако не сделал этого.

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