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В Крыму прокомментировали решение Украины больше не выставлять на электронные торги судно «Норд»
28 февраля 2019, 19:54 • 117 • Украина
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с Nation News прокомментировал решение Украины больше не выставлять на электронные торги арестованное российское рыболовецкое судно «Норд».
©dpsu.gov.ua
«Потенциальный приобретатель столкнулся бы с проблемами при эксплуатации корабля в акватории Чёрного моря, поскольку она не принадлежит Украине. Что касается дальнейшей судьбы судна, то мне сложно здесь что-либо сказать», — заявил Ганжара.
По его словам, Украина гордилась, когда «Норд» задержали, но ничего лучше не придумала, кроме как использовать его в якобы «научных целях».
Ранее сообщалось, что на Украине рассматривают возможность передачи судна «в управление заинтересованным учреждениям из числа государственных морских академий или других морских учебных заведений Украины для эксплуатации в научных и учебных целях».
Депутат Верховной рады Украины Евгений Балицкий в беседе с ФАН прокомментировал возвращение капитана российского судна «Норд» Владимира Горбенко в Крым.
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