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В Крыму ответили на слова украинского политика о причинах присоединения полуострова к России
02 марта 2019, 10:54 • 61 • Украина
Депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара прокомментировал в беседе с RT заявление кандидата в президенты Украины Ильи Кивы о том, что Киев не смог сохранить Крым, потому что власти страны не имели нужной позиции.
РИА Новости
«Абсолютно не важно, какую позицию занимало украинское государство в 2014 году, потому что после государственного переворота и той угрозы, которая нависла над полуостровом, крымчане сделали свой осознанный выбор и на абсолютно законном референдуме проголосовали за воссоединение с Россией. Действующий президент Украины тогда приезжал в Крым, пытался убеждать граждан, но долго его слушать никто не стал и Порошенко больше километра бежал под крики толпы «Вон из Крыма». После того визита он должен был раз и навсегда забыть тему полуострова», — считает депутат.
Он также обратил внимание, что Киев активно продолжает спекуляции на крымском вопросе и «все кандидаты в президенты пытаются так или иначе использовать его в своей избирательной кампании».
«Но ни одному из них эта тема рейтинга не добавляет. Что бы они не говорили относительно Крыма — пустые слова, потому что полуостров сегодня не находится под юрисдикцией Украины, это субъект другого государства. Даже украинские избиратели, в отличии от большой массы политиков, всё прекрасно понимают. Они хотя слышать от кандидатов варианты решения социальных и экономических проблем внутри страны, а не идеи и заявления, которые не воплотимы в жизнь», — отметил Ганжара.
Ранее Кива рассказал, почему, по его мнению, Украине не удалось отстоять Крым.
Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.
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