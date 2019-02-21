Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Мюнхенская конференция по безопасности и призрак «Титаника»
Русскому гражданину Литвы хотят дать 8 лет за информацию из Интернета
«Скажется на приросте ВВП»: как предложение Путина о дерегуляции бизнеса встрети...
Порошенко предложил Раде в неотложном порядке допустить войска НАТО на Украину
Главная / Украина

В Крыму оценили планы НАТО провести учения в Чёрном море

21 февраля 2019, 09:09  •  77 • Украина
Председатель комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал намерения НАТО провести учения в Чёрном море.
 
Reuters
 

«Эти учения пройдут под пристальным вниманием России. Другого варианта просто быть не может», — заявил РИА Новости Гемпель, подчеркнув, что «провокаций в отношении российского региона никто не допустит».

По его словам, у США репутация страны, которая создаёт вооружённые конфликты в разных точках земного шара, и учения у российских границ являются ещё одной провокацией.

Совместные украинско-американские учения Sea Breeze 2019 в северо-западной части Чёрного моря пройдут с 1 по 12 июля. Об этом сообщила пресс-служба Национальной гвардии Украины.

В пресс-службе подчеркнули «масштабность и уникальный формат» мероприятия, проводимого по стандартам НАТО.

11 февраля Министерство обороны Украины анонсировало проведение международных учений в северо-западной части Чёрного моря, в Николаевской, Херсонской и Одесской областях.

МИД России назвал опасной идею учений США и Украины в Чёрном море.

По словам председателя комитета Государственной думы по обороне Владимира Шаманова, идея учений США и Украины является авантюрой с непредсказуемыми последствиями. Об этом он заявил в разговоре с ФАН.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


77
Источник
Похожие новости
21 февраля 2019, 09:09
В Крыму оценили планы НАТО провести учения в Чёрном море
20 февраля 2019, 10:24
Закон о закреплении курса Украины в НАТО и ЕС вступит в силу 21 февраля
20 февраля 2019, 20:09
В Киеве назначили первого сотрудника антикоррупционного суда
Загрузка...
20 февраля 2019, 16:54
Украинская биатлонистка заявила, что могла бы умереть, если бы продолжила сезон
20 февраля 2019, 16:54
Росрыболовство заявило о «варварском» сбросе воды Украиной в Чёрное море
20 февраля 2019, 23:24
Депутат Рады назвала Украину «вторым Иерусалимом»
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
21 февраля 2019, 02:54
«Война с Россией»: Порошенко выступил в ООН
21 февраля 2019, 02:39
Небензя рассказал, почему Россия не может не помогать юго-востоку Украины
21 февраля 2019, 02:54
Ахеджаковой на заметку: Картина "Простите" с автографом Горбачёва ушла с мо...
21 февраля 2019, 06:09
Климкин признал, что за «недостаточно украинский» полуостров Украина заплатила «сверх...
21 февраля 2019, 02:54
"Господин Туск не хочет об этом рассказать?": Соловьев напомнил главе Еврос...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 февраля 2019, 22:09
После задержания самолета с украинцами Израиль заподозрили в "государственном терроризме"
18 февраля 2019, 00:09
«Не проявляют никакого интереса»: Волкер жалуется на Москву
17 февраля 2019, 17:39
Согласован облик «платформы возмездия» для США
20 февраля 2019, 07:24
Эксперт рассказал, как Россия отразит воздушный удар США и НАТО в случае нападения
20 февраля 2019, 00:54
"Ищите на подводном кладбище": На Западе усомнились в потере российских С-400 при шторме
14 февраля 2019, 21:24
Министр обороны парой фраз лишил Британию многомиллиардной торговой сделки
17 февраля 2019, 17:39
"Теперь Третья мировая может начаться в любой момент": к чему приведёт размещение систем ПРО на Украине
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.