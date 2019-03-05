В Кремле считают "смехотворными" результаты антироссийского расследования с "агентом Трампом"

В Кремле отметили множество различных антироссийских расследований по поводу так называемого "влияния" России или "вмешательства" России в политику США. Среди них и дело против "агента Трампа". Так в Сети иронично называют расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о "влиянии" России на американского президента Дональда Трампа.

Сам же глава Белого дома уже не раз заявлял о том, что с Кремлем и Россией никак не связан, а само расследование считает "охотой на ведьм", затеянной его политическими противниками - демократами.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал итоги очередного антироссийского расследования в США и отметил, что подобных процессов уже так много, что "их значение девальвировалось".

"Это все меньше и меньше походит на серьезный подход", - подчеркивает Песков.

А сами результаты подобного расследования в Кремле считают "смехотворными".

"Главное, что ни одно из ранее начатых расследований не дало хоть каких-то серьезных, - обращает внимание Песков, - кроме смехотворных, результатов".