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В Кремле считают "смехотворными" результаты антироссийского расследования с "агентом Трампом"

05 марта 2019, 17:09  •  78 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал итоги антироссийского расследования в США в отношении "агента Трампа" (так в Сети иронично называют дело о "влиянии" России на американского президента Дональда Трампа, сам он считает это "охотой на ведьм"). В Кремле результаты расследования считают "смехотворными".
В Кремле отметили множество различных антироссийских расследований по поводу так называемого "влияния" России или "вмешательства" России в политику США. Среди них и дело против "агента Трампа". Так в Сети иронично называют расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о "влиянии" России на американского президента Дональда Трампа.
Сам же глава Белого дома уже не раз заявлял о том, что с Кремлем и Россией никак не связан, а само расследование считает "охотой на ведьм", затеянной его политическими противниками - демократами.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал итоги очередного антироссийского расследования в США и отметил, что подобных процессов уже так много, что "их значение девальвировалось".
"Это все меньше и меньше походит на серьезный подход", - подчеркивает Песков.
А сами результаты подобного расследования в Кремле считают "смехотворными".
"Главное, что ни одно из ранее начатых расследований не дало хоть каких-то серьезных, - обращает внимание Песков, - кроме смехотворных, результатов".

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