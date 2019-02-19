В Китае прыжки туриста привели к обрушению моста ещё с пятью людьми - видео

В Сети опубликовали видео, где прыжки одного туриста привели в обрушению целого моста. В это время на нем находились ещё пять человек.

В китайской провинции Гуандун под шестью туристами у веревочного моста лопнули тросы, проинформировало The Sun.

Отчасти виновниками происшествия стали сами туристы: один из них начал посередине переправы прыгать на ней и раскачивать. Более того переход осуществлялся не по одному, чтобы было бы более разумно, а сразу всей группой.

Над переправой был дополнительный страховочной трос, а каждый человек был в специальной верхней страховочной обвязки на груди, что препятствовало их падению в реку, протекающую внизу.

Мост - одна из достопримечательностей в районе Яндун города Янцзян, мост закрыт на неопределенный срок.