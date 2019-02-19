Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Наши и останутся нашими навсегда!": Почти 2/3 взрослых жителей Курил ...
Унитаз Навального вместо головы. Расследование про червей (Роман Романов)
BBC признает видео Белых касок постановкой, а США называют Россию спонсором терр...
За троллинг над командой Порошенко - в полицию
Главная / В мире

В Китае прыжки туриста привели к обрушению моста ещё с пятью людьми - видео

19 февраля 2019, 05:24  •  55 • В мире
В Сети опубликовали видео, где прыжки одного туриста привели в обрушению целого моста. В это время на нем находились ещё пять человек.
В китайской провинции Гуандун под шестью туристами у веревочного моста лопнули тросы, проинформировало The Sun.
Отчасти виновниками происшествия стали сами туристы: один из них начал посередине переправы прыгать на ней и раскачивать. Более того переход осуществлялся не по одному, чтобы было бы более разумно, а сразу всей группой.
Над переправой был дополнительный страховочной трос, а каждый человек был в специальной верхней страховочной обвязки на груди, что препятствовало их падению в реку, протекающую внизу.
Мост - одна из достопримечательностей в районе Яндун города Янцзян, мост закрыт на неопределенный срок.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


55
Источник
Похожие новости
19 февраля 2019, 05:24
В Китае прыжки туриста привели к обрушению моста ещё с пятью людьми - видео
18 февраля 2019, 06:39
В МИД России посчитали уничтоженные в Польше за пять лет памятники советским солдатам
19 февраля 2019, 05:24
"Шкурные интересы": Политолог назвал цель украинской делегации на Мюнхенской конференции
Загрузка...
19 февраля 2019, 02:09
"Мы готовы на все": Сбежавшие из Венесуэлы военные записали обращение к Мадуро
18 февраля 2019, 09:54
Трамп планирует встретиться с Абэ и новым императором Японии - СМИ
19 февраля 2019, 01:54
«Опыт заокеанских коллег»: с чем связаны претензии британских парламентариев к Facebook
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
19 февраля 2019, 02:09
"Мы готовы на все": Сбежавшие из Венесуэлы военные записали обращение к Мад...
19 февраля 2019, 01:54
«Противостояние сохранится»: как изменятся взаимоотношения Индии и Пакистана после те...
19 февраля 2019, 02:09
"По краю ходит старик": Глава Еврокомиссии Юнкер пригрозил США ответными са...
19 февраля 2019, 02:09
Американские военные вышли на "тропу войны" с русским чертополохом
19 февраля 2019, 03:39
Кого не зовут в Кремль, а кто туда зачастил
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 февраля 2019, 22:39
"С Первого канала её не выгнали, а я выгнал": После изгнания Соколовской Михеев поставил ультиматум гостям с Украины
16 февраля 2019, 15:39
Меркель осадила желающих вводить санкции против России
16 февраля 2019, 09:09
"Можем заменить Россию": Украинский олигарх назвал второго конкурента "Северному потоку - 2"
13 февраля 2019, 09:24
Небензя поправил слова постпреда ФРГ при ООН о «взятии» Россией Минска
16 февраля 2019, 13:54
Савченко призвала ввести санкции против…Украины
17 февраля 2019, 04:39
"Его просто выкинут из окна": Климкин сообщил, что сделают с президентом, который пойдет "на уступки Москве"
15 февраля 2019, 02:28
Heпpивeтливый Xapькoв дocтaл Пopoшeнкo
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.