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В Киеве разъяснили указ Порошенко о границах в Донбассе
09 февраля 2019, 14:24 • 116 • Украина
Указ украинского президента Петра Порошенко о границах Донбасса нужен для ведения реестра избирателей. Об этом говорится в сообщении украинского Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц в Facebook.
Reuters
«Отныне этот указ президента будут использовать органы ведения государственного реестра избирателей во время процедуры изменения места голосования граждан», — заявили в министерстве.
В сообщении говорится, что ранее Центральная избирательная комиссия Украины упростила процедуру изменения места голосования для людей, выехавших с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.
Ранее Порошенко подписал указ, которым утвердил границы и список «временно оккупированных» населённых пунктов и районов Донецкой и Луганской областей.
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