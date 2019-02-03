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В Киеве прошла интронизация главы новой церкви Украины Епифания

03 февраля 2019, 15:24  •  206 • Украина
В киевском Софийском соборе прошла церемония интронизации главы новой церкви Украины Епифания.
 
Reuters
 

Об этом сообщает «СТРАНА.ua».

Отмечается, что в церемонии принимали участие первые лица Украины, в частности президент Пётр Порошенко с супругой. Бывший глава неканонического Киевского патриархата Филарет не пришёл на мероприятие из-за проблем со здоровьем.

Ранее сообщалось, что большинство монастырей Афона проголосовало против того, чтобы принимать участие в интронизации главы новой церкви Украины Епифания.

15 декабря 2018 года в Киеве прошёл собор, на котором была учреждена независимая от Московского патриархата церковь. 6 января патриарх Варфоломей вручил главе новой церкви томос об автокефалии. 

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