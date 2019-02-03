|
В Киеве прошла интронизация главы новой церкви Украины Епифания
03 февраля 2019, 15:24 • 206 • Украина
В киевском Софийском соборе прошла церемония интронизации главы новой церкви Украины Епифания.
Reuters
Об этом сообщает «СТРАНА.ua».
Отмечается, что в церемонии принимали участие первые лица Украины, в частности президент Пётр Порошенко с супругой. Бывший глава неканонического Киевского патриархата Филарет не пришёл на мероприятие из-за проблем со здоровьем.
Ранее сообщалось, что большинство монастырей Афона проголосовало против того, чтобы принимать участие в интронизации главы новой церкви Украины Епифания.
15 декабря 2018 года в Киеве прошёл собор, на котором была учреждена независимая от Московского патриархата церковь. 6 января патриарх Варфоломей вручил главе новой церкви томос об автокефалии.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
206
Похожие новости
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
02 февраля 2019, 00:39
|
28 января 2019, 03:39
|
31 января 2019, 01:24
|
02 февраля 2019, 03:54
|
30 января 2019, 07:39
|
28 января 2019, 23:09
|
29 января 2019, 02:24