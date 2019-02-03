В Киеве произошёл крупный пожар на складе

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила о крупном пожаре на складе в Киеве.

Отмечается, что возгорание было локализовано в 00:03 мск на площади около 10,5 тыс. кв. м.

«По состоянию на 7:30 (8:30 мск) 3 февраля на месте пожара наблюдается тление отдельных очагов на площади около 2 тыс. кв. м. Существует угроза обвала строительных конструкций», — указывается в заявлении.

Информации о жертвах и пострадавших нет.

В настоящий момент устанавливается причина возникновения пожара.

В декабре 2018 года портал Newinform сообщал, что в Хабаровском крае локализовали крупный пожар на ферме.