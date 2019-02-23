В Киеве предложили уничтожить «легенды об общности украинцев и русских»

Глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович заявил о планах уничтожить в стране «легенды об общности украинцев и русских».

Об этом он сообщил во время выступления на пресс-конференции.

По словам Вятровича, «имперские настроения очень популярны до сих пор в южных регионах» Украины — Одессе, Николаеве и Херсоне.

«Отсюда надо и начать старт деколонизации, уничтожить легенды об общности украинцев и русских», — сказал Вятрович. Его слова приводит «Украина.ру».

Ранее заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне и безопасности Юрий Швыткин в беседе с ФАН прокомментировал планы демонтировать памятник русскому полководцу Александру Суворову в Киеве.