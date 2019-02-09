В Киеве около 40 человек попытались штурмовать управление полиции

На Украине задержаны около 40 человек, которые попытались устроить штурм управления полиции в Киеве.

«Неизвестные пытались повредить входные двери, применили газовые баллончики и устроили драку с полицейскими», — говорится в сообщении полиции в Facebook.

Там отметили, что по данному факту следователи начали три уголовных производства.

«У задержанных изъяли наган и ножи. В результате происшествия троих полицейских врачи скорой доставляют в больницу», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее у здания Ленинского районного суда в украинском Николаеве местный житель смертельно ранил из огнестрельного оружия супругов, он был задержан полицейскими на месте.