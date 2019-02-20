В Киеве назначили первого сотрудника антикоррупционного суда

Государственная судебная администрация Украины назначила бывшего прокурора Алексея Жукова временно исполняющим обязанности руководителя аппарата Высшего антикоррупционного суда. Он должен обеспечить начало работы новой инстанции. Об этом сообщает пресс-служба Совета судей.

Из сообщения следует, что основными обязанностями Жукова будут регистрация суда как юридического лица и обеспечение необходимых действий для надлежащего начала его деятельности.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что процедура создания Высшего антикоррупционного суда завершится в феврале.

Его создание являлось одним из требований Международного валютного фонда для продолжения кредитования Киева.