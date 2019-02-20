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В Киеве назначили первого сотрудника антикоррупционного суда

20 февраля 2019, 20:09  •  72 • Украина
Государственная судебная администрация Украины назначила бывшего прокурора Алексея Жукова временно исполняющим обязанности руководителя аппарата Высшего антикоррупционного суда. Он должен обеспечить начало работы новой инстанции. Об этом сообщает пресс-служба Совета судей.
 
©пресс-служба Судебной администрации
 

Из сообщения следует, что основными обязанностями Жукова будут регистрация суда как юридического лица и обеспечение необходимых действий для надлежащего начала его деятельности.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что процедура создания Высшего антикоррупционного суда завершится в феврале. 

Его создание являлось одним из требований Международного валютного фонда для продолжения кредитования Киева.

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