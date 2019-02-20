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«В ходе перестрелки был нейтрализован»: в Дагестане силовики ликвидировали готовившего теракт боевика

20 февраля 2019, 00:39  •  78 • В России
В ходе контртеррористической операции в Дербентском районе Дагестана ликвидирован вооружённый боевик. Как сообщили в Национальном антитеррористическом комитете России (НАК), личность бандита установлена, он недавно вышел из тюрьмы. В его тайнике нашли пояс смертника, а при обыске по месту жительства была обнаружена лаборатория по изготовлению самодельных взрывных устройств. По данным силовиков, злоумышленник планировал совершить теракт с использованием мощного СВУ в Дербенте.
 
© Национальный антитеррористический комитет
 

Во вторник, 19 февраля, в Дербентском районе Дагестана сотрудники силовых ведомств провели контртеррористическую операцию, в результате которой ликвидировали вооружённого боевика, занимавшегося подготовкой к осуществлению террористического акта. Об этом сообщили в пресс-службе информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК).

«Личность нейтрализованного бандита установлена. Недавно освободившись после отбывания наказания за незаконный оборот оружия, он вынашивал идею совершить террористический акт с использованием мощного СВУ в городе Дербенте», — отметили в НАК.

Отмечается, что при обыске в доме злоумышленника сотрудники правоохранительных органов обнаружили лабораторию по изготовлению самодельных взрывных устройств, где находились ёмкости и мешки со взрывчаткой общей массой более 30 кг, а также большое количество компонентов для изготовления взрывных устройств.

Согласно данным НАК, в ходе контртеррористической операции боевик был заблокирован в заброшенном строении, он отказался сдаться властям и открыл огонь по силовикам. В ходе перестрелки злоумышленник был нейтрализован, среди силовиков и гражданского населения никто не пострадал.

«На месте боестолкновения обнаружены оружие и боеприпасы, а в оборудованном тайнике — готовые к использованию пояс смертника и ведро, начинённое взрывоопасными веществами», — говорится в сообщении НАК.

  • © Национальный антитеррористический комитет

По данным ведомства, силовики проверили ряд жилых зданий в районе посёлка Белиджи Дербентского района после получения оперативным штабом НАК в республике данных о подготовке преступления террористической направленности. В рамках проведения оперативно-разыскных мероприятий было установлено местонахождение вооружённого бандита.

В связи с этим начальник Управления ФСБ России по Дагестану принял решение о введении с 10:55 мск режима контртеррористической операции в административных границах Дербентского района. Установление такого правого режима было обусловлено желанием не допустить совершения терактов и обеспечить безопасность граждан.

Добавим, что в период проведения КТО устанавливается ряд ограничений. Так, при отсутствии удостоверяющих личность документов граждан доставляют в отделения МВД. Вдобавок ограничивается движение транспортных средств в пределах зоны действия правового режима.

Борьба с пособниками международных террористических группировок

Отметим, что месяцем ранее, 11 января, силовики нейтрализовали трёх боевиков, которые попытались совершить нападение на сотрудников дорожно-патрульной службы на участке федеральной трассы «Кавказ». При этом ликвидированные бандиты были причастны к вербовке в ряды международной террористической группировки «Исламское государство»*, а также помогали бандитам, которые действовали в Каспийске и были уничтожены в ходе контртеррористических операций в 2017 году.

Кроме того, сотрудники органов безопасности задержали уроженца Каспийска, который признался в создании террористической ячейки, планах и намерениях её членов.

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Позднее на территории Краснодарского края, Дагестана и Адыгеи была пресечена деятельность управляемой с территории Сирии законспирированной ячейки, которая под видом благотворительной организации собирала деньги для ИГ. Сотрудники ФСБ задержали трёх подозреваемых в противозаконных действиях.

«В рамках следственных действий трое подозреваемых задержаны и по решению суда арестованы. В ходе обысков по адресам их проживания изъяты средства коммуникаций, платёжные инструменты и фискальные чеки, а также иные документальные материалы, подтверждающие их преступную деятельность. В ходе допросов они дали признательные показания по фактам вменяемых им преступлений», — отмечалось в сообщении.

Ещё об одном факте сбора средств для финансирования терроризма пресс-служба ФСБ России сообщила 15 февраля, когда задержали жительницу Астраханской области, участвовавшую в организации законспирированной ячейки «Исламского государства». Подозреваемой удалось собрать не менее 1 млн рублей, в ходе обысков по месту жительства у неё обнаружили экстремистскую литературу, платёжные карты и мобильные телефоны.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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