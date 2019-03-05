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В Канаде развернули самолёт из-за отсутствия рыбы в меню обеда

05 марта 2019, 04:09  •  25 • В мире
На борту Air Canada произошёл инцидент, после которого пришлось развернуть лайнер назад. Пассажир бизнес-класса устроил дебош из-за отсутствия рыбы в меню обеда.
На борту лайнера авиакомпании Air Canada в бизнес-классе произошёл дебош. Причиной этого инцидента послужило отсутствие рыбного меню в предлагаемом на борту обеде.
Как пишет The Sun, пассажир после отказа на требование подать ему рыбу устроил скандал такого масштаба, что лайнер вынужден был вернуться в аэропорт вылета.
Дебошира высадили, остальные пассажиры прилетели из Ванкувера в Торонто на пять часов позже, чем предполагалось.

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