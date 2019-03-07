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В Греции освободили задержанного по запросу Украины россиянина
07 марта 2019, 11:09 • 84 • Украина
В Греции освобождён российский гражданин Евгений Калинин, который был задержан по запросу Украины. Об этом заявил адвокат Яннис Рахиотис.
Gettyimages.ru
«Калинин освобождён по указанию прокурора Афинского апелляционного суда. В решении прокурора указывалось, что он был арестован и заключён в тюрьму по ошибке, поскольку... не было международного ордера», — цитирует РИА Новости адвоката.
Как указал Рахиотис, россиянин уже вылетел в Москву вместе со своей семьёй.
Калинина задержали 28 февраля в афинском аэропорту, когда он прилетел в командировку в Грецию. Россиянин назвал себя «заложником в интересах Украины».
Генеральный прокурор России Юрий Чайка на встрече с министром юстиции Греции Михалисом Калогиру обратил внимание на политическую составляющую в деле Калинина.
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