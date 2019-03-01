В Госдуме поддержали заявление Минюста о решении Гаагского суда по иску «Нафтогаза»

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин прокомментировал RT заявление Министерства юстиции России о том, что Москва не признаёт частичное решение Гаагского суда по иску «Нафтогаза».

«Заявление Минюста абсолютно соответствует национальным интересам России. Решение Гаагского суда полностью вдохновляется общим западным подходом к истории с Крымом и непризнанием того факта, что население полуострова выбрало возвращение в Россию. На основании всех этих действий и усвоена украинской стороной вот эта практика обращения в суды по поводу собственности и всяких хозяйственных претензий», — сказал Затулин.

По словам депутата, «Россия не признаёт и не будет признавать подобных решений».

Ранее в пресс-службе Минюста сообщили, что Россия не признаёт частичное решение Гаагского суда по иску «Нафтогаза».