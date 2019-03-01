В Госдуме ответили на заявление «Нафтогаза» о победе по иску против России

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал RT заявление «Нафтогаза Украины» о том, что компания выиграла в арбитражном трибунале в Гааге иск против России по делу об утере активов в Крыму.

«Украина уже готова тратить деньги, которые ей не принадлежат, разбирательства по иску ещё далеки от завершения. Официальный Киев сделал слишком много громких, но пустых заявлений вокруг этой темы. Недавно «Нафтогаз» раструбил на весь мир, что арестовал так много активов, что их сумма выше основного долга. А теперь говорят о росте этого долга», — сказал Белик.

Депутат отметил, что задача Украины была «не получить денежные средства, а воспрепятствовать исполнению российских проектов».

«Излишняя политизация процесса, яркие спичи представителей украинской компании, замешивание в это всё Крыма не только раздражает Россию, но и вызывает опасения на Западе. Украина — ненадёжный партнёр, готовый в угоду политической конъюнктуре поставить под угрозу энергобезопасность Европы», — заключил он.

Ранее НАК «Нафтогаз Украины» сообщила, что выиграла в арбитражном трибунале в Гааге иск против России по делу об утере активов в Крыму.

По словам главы компании Андрея Коболева, решение суда о сумме компенсации ожидается в конце 2019 — начале 2020 года. Убытки, по его словам, оцениваются примерно в $5 млрд.