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В Госдуме ответили на обвинение России в использовании YouTube против украинцев

06 февраля 2019, 21:24  •  83 • Украина
Депутат Государственной думы Дмитрий Белик прокомментировал RT обвинение России со стороны Министерства информационной политики Украины в использовании видеохостинга YouTube для ограничения свободы слова и преследования украинских граждан.
 
Reuters
 

«Даже ложь имеет пределы, но глупость, видимо, нет. Заявление Министерства информационной политики Украины вышло за границы здравого смысла. Судя по всему, официальный Киев исчерпал перечень претензий и перешёл на экзотические обвинения. Теперь Россия виновата «в преследовании украинцев» в YouTube. Но больше всего мне интересно, какие ролики так испугали чиновников Министерства информполитики? Может быть, информация о том, что в 2019 году Украина выплатит МВФ 6 млрд долларов? Точнее, выплатили простые украинцы, доведённые до обнищания, а власть транши разворовала, и в этом году народ должен скинуться по $150, чтобы вернуть деньги МВФ», — сказал он.

По мнению депутата, именно эту информацию хочет скрыть от своего народа украинское «министерство пропаганды».

«Они загоняют информационное поле Украины в свои рамки «свободы слова», в которых молочные реки и кисельные берега, Украина в ЕС и НАТО, транши льются рекой, а Порошенко пожизненно избран президентом этого «благословенного края». Надо ли говорить, что такая низкопробная пропаганда разбивается о реальность, которую видят украинцы, отключив телевизор и YouTube, просто выйдя из своего дома или увидев сумму долга за коммунальные услуги», — считает Белик.

Ранее на Украине обвинили Россию в использовании видеохостинга YouTube для ограничения свободы слова и преследования украинских граждан.

Отмечается, что в последние годы Россия использует правила сообщества YouTube «с целью удаления информации, освещающей реальную ситуацию в... Крыму».

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