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В Госдуме оценили утверждённую Порошенко новую концепцию борьбы с терроризмом
05 марта 2019, 23:24 • 83 • Украина
Председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов в беседе с ФАН оценил сообщение о том, что президент Украины Пётр Порошенко утвердил новую концепцию борьбы с терроризмом. В документе Россия названа страной, представляющей главную угрозу для Киева.
Reuters
«У него нет другого выхода, иначе он лишится должности на выборах. Больше тут комментировать нечего», — заявил Шаманов.
Как считает депутат, у нынешнего украинского президента нет шансов выстроить с Россией нормальные отношения, поэтому он использует любой предлог для эскалации напряжения.
В концепции также подчёркивается усиление интереса к Украине со стороны международной организованной преступности.
В декабре экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с НСН оценил проведённый на Украине опрос, согласно которому 93% респондентов считают, что от разрыва договора о дружбе выиграет российская сторона.
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