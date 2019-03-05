Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
США призвали Украину уволить главу антикоррупционной прокуратуры
"Массовые переселения из-за авторитарного Кремля": Западные политологи...
Посольство России в Лондоне хочет провести день открытых дверей для британских ш...
«Ситуация не разрешена»: администрация президента РФ проконтролирует освобождени...
Главная / Украина

В Госдуме оценили утверждённую Порошенко новую концепцию борьбы с терроризмом

05 марта 2019, 23:24  •  83 • Украина
Председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов в беседе с ФАН оценил сообщение о том, что президент Украины Пётр Порошенко утвердил новую концепцию борьбы с терроризмом. В документе Россия названа страной, представляющей главную угрозу для Киева.
 
Reuters
 

«У него нет другого выхода, иначе он лишится должности на выборах. Больше тут комментировать нечего», — заявил Шаманов.

Как считает депутат, у нынешнего украинского президента нет шансов выстроить с Россией нормальные отношения, поэтому он использует любой предлог для эскалации напряжения.

В концепции также подчёркивается усиление интереса к Украине со стороны международной организованной преступности.

В декабре экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с НСН оценил проведённый на Украине опрос, согласно которому 93% респондентов считают, что от разрыва договора о дружбе выиграет российская сторона.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



83
Источник
Похожие новости
05 марта 2019, 20:24
Молдова: сначала – деньги, потом – евросоветники
05 марта 2019, 10:39
О полоцких униатах и униатской мифологии
05 марта 2019, 13:39
Замгоссекретаря США отправится в Киев 5 марта
Загрузка...
05 марта 2019, 23:24
В Госдуме оценили утверждённую Порошенко новую концепцию борьбы с терроризмом
05 марта 2019, 20:09
В Госдуме оценили намерение «Нафтогаза» пожаловаться на «Газпром» в ЕК
05 марта 2019, 16:54
Порошенко призвал защитить децентрализацию Украины
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
05 марта 2019, 23:39
"Боширов с Петровым заложили": Политолог Корнилов иронично прокомментировал...
05 марта 2019, 23:39
Первые с конца: Украина упала на дно топ-40 самых влиятельных стран
05 марта 2019, 23:39
Украинский политолог заявил, что Россия готовит ядерный удар по Европе
05 марта 2019, 23:39
Украинский общественник уличил Порошенко, "пропиарившегося" на задержанных ...
05 марта 2019, 23:39
Пара недель максимум: Эксперт оценил шансы ВСУ в войне с Россией
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 февраля 2019, 21:24
Легендарный для Порошенко "Дональд Кук" оказался "бомжующим" по Черному морю "корытом" - фотофакт
03 марта 2019, 16:24
«Огласим весь список»: министр Венесуэлы посмеялся над США
01 марта 2019, 09:09
"Послушались Путина?": В Пентагоне засекли время на прорыв обороны США "Авангардом"
27 февраля 2019, 01:54
«Гиена Европы» снова поднимает голову
01 марта 2019, 02:39
Секретарь СНБО Украины после взрыва "любимого" Audi заговорил о проделках врагов
27 февраля 2019, 21:24
Такие тонны денег не снились даже полковнику Захарченко: В день ареста Арашуковых спалили миллионы
02 марта 2019, 07:54
"Он просто озверел, стал сатаной": Новая жертва нападения Порошенко рассказала, как президент "распустил руки"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.