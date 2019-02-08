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В Госдуме оценили предстоящие выборы на Украине

08 февраля 2019, 02:39  •  92 • Украина
Депутат Государственной думы Константин Затулин в беседе с ФАН оценил предстоящие выборы на Украине.
 
© РИА Новости
 

«Заведомо очевидно, что эти выборы не могут быть честными и проверяемыми, потому что туда не допускают наблюдателей из России», — заявил он.

По его мнению, действующий президент Пётр Порошенко надеется на свою удачу.

Что касается ещё одного кандидата, шоумена Владимира Зеленского, то это характеристика нынешней ситуации в стране, когда профессиональные политики давно себя дискредитировали, считает Затулин.

Ранее Newinform сообщал, что бывший участник команды КВН Донецкого политехнического института Сергей Сивохо оценил подачу Зеленским документов в Центральную избирательную комиссию.

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