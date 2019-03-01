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В Госдуме назвали безумием заявление Климкина о России и Белоруссии

01 марта 2019, 12:09  •  143 • Украина
Режиссёр, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко прокомментировал RT заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что Россия и Белоруссия произошли от Украины.
 
Reuters
 

«Украина, Россия и Белоруссия — один и тот же народ, который произошёл от Киевской Руси. Она действительно Киевская, но это общее место образования нашей страны — именно нашей, которая состоит из трёх ветвей. Это один и тот же народ. Безумие — говорить, что всё произошло от Украины», — считает депутат.

По словам Бортко, данное заявление просто демонстрирует «желание Климкина обосновать образование Украины».

«Они говорят о своём языке, своей культуре, которая почему-то начинается с Запорожской Сечи, а что было до этого и после этого — непонятно. Украина хочет позиционировать себя как отдельную нацию. Они пытаются подчеркнуть какую-то разницу, но её нет. Мы один народ», — сказал режиссёр.

Ранее Климкин заявил, что Россия и Белоруссия произошли от Украины.

Он добавил, что Украина на протяжении всей истории играла «важнейшую роль в формировании Европы и её ценностей». Министр подчеркнул, что украинцы всегда были европейской нацией.

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