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В Госдуме готовят "черный список" усыновителей и опекунов
02 марта 2019, 14:24 • 83 • Политика
В Госдуму уже внесен законопроект, касающийся создания реестра лиц, которые уже были лишены родительских прав, ограничены в них или отстранены. В документе указывается, что такой "черный список" усыновителей и опекунов, который готовят депутаты, позволит исключить передачу детей им на воспитание.
Российские депутаты озаботились созданием "черного списка" усыновителей и опекунов, которым будет запрещено давать под опеку или же усыновлять детей. О том, что такой реестр лиц уже готовится и проект соответствующего законопроекта уже внесен в Госдуму, сообщается на сайте правительства РФ.
"Законопроектом предлагается внести изменения в ФЗ "О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей"", - указывается в сообщении.
В частности, в проекте закона приводится полный список тех лиц, которых необходимо включить в реестр. Это и те люди, что уже были лишены ранее родительских прав, либо ограничены в них. Кроме того, в "черный список" вносятся и бывшие "родители", чью ответственность за усыновленных детей снял суд. Отстраняются и те опекуны и попечители, что попались ранее на ненадлежащем исполнении своих обязанностей.
В документе указывается также, что будет прописан и порядок обмена данными о внесенных в реестр лицах между ведомствами.
"Это позволит исключить передачу детей на воспитание в семьи граждан, которые не могут быть усыновителями, опекунами, попечителями", - указывается в сообщении.
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