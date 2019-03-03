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В ФРГ заявили о потере Западом интереса к ситуации с Крымом
03 марта 2019, 16:09 • 51 • Украина
Глава фракции партии «Левые» в парламенте немецкого Квакенбрюка Андреас Маурер заявил, что западные страны теряют интерес к ситуации с Крымом, а международное сообщество понимает необратимость процесса интеграции нового российского региона.
РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Вопрос статуса Крыма на Западе громко уже больше никто не ставит, эта тема затихает, международное сообщество понимает необратимость интеграции полуострова», — сказал он.
По его словам, никто в западных странах уже не воспринимает всерьёз заявления нынешней украинской власти по поводу статуса полуострова.
Как отметил Маурер, в связи с этим Киев пытается вернуть данный вопрос в международную повестку, создавая провокации у границ России, как, например, отправка военных кораблей в Керченский пролив.
Ранее председатель комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель пригласил главу МИД Украины Павла Климкина побывать на праздновании пятой годовщины воссоединения полуострова с Россией.
Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.
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