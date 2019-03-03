В ФРГ разглядели новую "угрозу" "Северного потока - 2" после напоминания о цене за украинский транзит

В ФРГ внезапно разглядели новыую "угрозу" со стороны проекта "Северный поток -2". Это произошло после того, как министр энергетики РФ напомнил о завышенной стоимости украинского транзита газа.

Министр энергетики РФ Александр Новак в интервью заверил, что транзит газа через Украину будет сохранён, но все перспективы в этой области будут зависеть от цены за эту услугу, которая является завышенной по сравнению с альтернативными вариантами.

После этого в ФРГ внезапно заявили о новой "угрозе" со стороны российского "Северного потока - 2", который мог бы позволить Германии получить российский газ по более выгодной схеме.

В частности, зампредседателя фракции ХДС/ХСС Йоханн Вадефул полагает, что Россия рискует "потерять доверие". А "зеленый" депутат Ребекка Хармс высказалась за возобновление дискуссии по поводу энергетической политики Европы.

Мнения политиков приводит газета Handelsblatt.