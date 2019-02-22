В ЕСПЧ готовы жертвовать интересами Украины ради сохранения отношений с Россией — политолог

Политолог Антон Бредихин предположил, что отклонение заявки Киева на введение новых мер в отношении России по делу о задержании украинских военных кораблей в Керченском проливе связано с тем, что в ЕСПЧ не хотят обострять отношения с Россией и ради этого готовы жертвовать какими-то интересами Украины.

Политолог, президент Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин прокомментировал решение ЕСПЧ отклонить заявку Украины на применение новых мер в отношении России по делу о задержании украинских военных кораблей в Керченском проливе. Эксперт отметил, что Европейскому суду по правам человека, скорее всего, была дана команда не обострять отношения с Москвой и даже, возможно, замять конфликт в Керченском проливе.

"Понятно, что инцидент в Керченском проливе – политический, а не военный", заявил эксперт в беседе с корреспондентом Nation News, подчеркнув, что ЕСПЧ готов пожертвовать частью украинских интересов ради выстраивания отношений с Россией.

По мнению Бредихина, сейчас еще рано утверждать о каком-то едином мнении ЕСПЧ. Случай с отклонением украинской заявки, скорее всего, единичный и касается только истории в Керченском проливе. В дальнейшем в ЕСПЧ будут смотреть на партнеров, уверен собеседник издания.