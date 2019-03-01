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В ЕС призвали Киев больше бороться с коррупцией в сфере обороны
01 марта 2019, 15:24 • 41 • Украина
В Евросоюзе призвали украинские власти «сделать больше» для борьбы с коррупцией в оборонном секторе и привлечь к ответственности виновных в незаконных действиях. Об этом информирует Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу ЕС.
© Global Look Press
В комментарии пресс-службы говорится, что Евросоюз придаёт большое значение борьбе с коррупцией и верховенству права на Украине и продолжает сотрудничество в этих областях.
«На Украине был проведён ряд важных реформ, но необходимо сделать ещё больше, в том числе для борьбы с коррупцией в оборонном секторе», — заявили в ЕС.
Также отмечается, что Евросоюз ожидает от Киева «расследования любых предполагаемых случаев коррупции» и «привлечения к ответственности лиц, подозреваемых в незаконных действиях».
Ранее в украинском Министерстве финансов назвали дату визита миссии ЕС на Украину.
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