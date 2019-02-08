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В ЕС после изменений в конституции Украины напомнили о "всеобъемлющей" свободной торговле

08 февраля 2019, 19:09  •  33 • В мире
В Брюсселе прокомментировали курс Украины на вступление в ЕС. Представитель ЕС, отвечая на вопросы о принятых Верховной радой поправках к конституции, напомнил также об особенностях Соглашения об ассоциации и отметил, что Евросоюз нацелен на реализацию "углубленной и всеобъемлющей" зоны свободной торговли.
В Европе отреагировали на изменение конституции Украины в сторону сближения с Европой. Как отметил представитель ЕС, Незалежная имеет суверенное право вносить поправки в конституцию и определять свои стратегические цели.
При этом собеседник РИА ФАН отметил, что ЕС в свою очередь придерживается реализации Соглашения об ассоциации. В этом ключе, пояснил он, "мы сосредоточены на полной реализации соглашения, включая углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли".
При этом в Еврокомиссии отказались уточнить сроки и условия возможной интеграции Украины в Европейский союз.
Как уточняет издание, уже на текущий момент объем импорта товаров из большинства европейских стран значительно превышает объемы экспорта. При этом Европа не стремится активно пропускать на свои рынки продукцию Украины.

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