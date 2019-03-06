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В ЕС намекнули грузинам, что не хотят их видеть в рядах своих граждан по программе беженцев
06 марта 2019, 06:09 • 98 • В мире
Еврокомиссар заявил, что поскольку Грузия безопасная страна, то на статус "беженца" грузинам не стоит рассчитывать. Таким образом в ЕС намекнули, что не хотят видеть граждан этой страны в своих рядах.
ЕС назвало Грузию безопасной страной, из этого следует, что ее граждане не могут претендовать на статус беженцы в странах Евросоюза. Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан на одной из своих пресс-конференций по итогам пятого заседания Совета ассоциации Грузии-ЕС. В мероприятии принял участие премьер-министр Грузии Мамуки Бахтадзе.
Поскольку граждане Грузии могут посещать ЕС без оформления виз, представители некоторых стран выразили обеспокоенность из-за большого притока грузин в поисках "убежища".
"... въехало несколько сот тысяч человек и лишь несколько тысяч подали заявки на поиски убежища", - описал ситуацию еврокомиссар.
Но при этом он заявил, что жителям Грузии пока не надо беспокоиться от отмене безвизового режима, так как это значимый прорыв страны на пути сближения с ЕС.
Накануне Грузия сама попала в список самых недорогих стран для двухнедельного отпуска.
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