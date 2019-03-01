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В БПП предложили проверить источники финансирования «Батькивщины»
01 марта 2019, 02:24 • 80 • Украина
Фракция «Блок Петра Порошенко» заявила о необходимости создания специальной комиссии для проверки источников финансирования партии кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко «Батькивщина».
РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Наша фракция с другими фракциями парламента думает и будет выступать сейчас с этим заявлением о возможном создании ВСК для того, чтобы вместе с НАПК (Национальным агентством по предотвращению коррупции. — RT)… провести расследование наполнения как партийных касс, так и фондов наших кандидатов», — заявила представитель главы государства в украинском парламенте Ирина Луценко.
По её словам, Тимошенко использовала незадекларированные средства для лоббирования своих интересов в США.
Кроме того, как сообщает Интерфакс-Украина, в штабе Порошенко призвали лидера «Батькивщины» на время расследования сложить депутатский мандат.
Ранее Bihus.info обнародовала материал, в котором сообщила о теневых схемах финансирования «Батькивщины».
26 февраля Тимошенко на заседании Верховной рады объявила о начале процедуры импичмента Порошенко в связи с выявленными «хищениями в армии». В штабе действующего президента назвали эти обвинения истерикой.
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