Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Искусственная конфедерация раскольников»: Сербская церковь официально не призна...
Сенаторы США нашли морскую "ахиллесову пяту" России - удар санкциями п...
На самолетах из России и США: потери в бою Индии и Пакистана
Запад всерьёз начал воспринимать Зеленского как лидера предвыборной гонки на Укр...
Главная / Украина

В БПП предложили проверить источники финансирования «Батькивщины»

01 марта 2019, 02:24  •  80 • Украина
Фракция «Блок Петра Порошенко» заявила о необходимости создания специальной комиссии для проверки источников финансирования партии кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко «Батькивщина».
 
РИА Новости
 

Об этом сообщает РИА Новости.

«Наша фракция с другими фракциями парламента думает и будет выступать сейчас с этим заявлением о возможном создании ВСК для того, чтобы вместе с НАПК (Национальным агентством по предотвращению коррупции. — RT)… провести расследование наполнения как партийных касс, так и фондов наших кандидатов», — заявила представитель главы государства в украинском парламенте Ирина Луценко.

По её словам, Тимошенко использовала незадекларированные средства для лоббирования своих интересов в США. 

Кроме того, как сообщает Интерфакс-Украина, в штабе Порошенко призвали лидера «Батькивщины» на время расследования сложить депутатский мандат.

Ранее Bihus.info обнародовала материал, в котором сообщила о теневых схемах финансирования «Батькивщины».

26 февраля Тимошенко на заседании Верховной рады объявила о начале процедуры импичмента Порошенко в связи с выявленными «хищениями в армии». В штабе действующего президента назвали эти обвинения истерикой.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



80
Источник
Похожие новости
28 февраля 2019, 19:54
Майору Черноморского флота вынесли приговор по делу о госизмене
28 февраля 2019, 16:54
Додон заговорил о «широкой коалиции национального согласия» без Шора
28 февраля 2019, 16:54
SRF: Молдавия больше не хочет идти в Европу
Загрузка...
01 марта 2019, 02:24
Эксперт прокомментировал встречу полпреда МВФ на Украине с Зеленским
28 февраля 2019, 16:39
Российское судно «Норд» больше не будут выставлять на торги на Украине
28 февраля 2019, 13:24
«Часть широкой кампании террора»: как украинские коллаборационисты уничтожили жителей польского села Гута Пеняцкая
Загрузка...
Новости партнеров

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 февраля 2019, 15:24
Парламентские выборы в Молдавии: Явка больше 20%, но "российское вмешательство" уже "обнаружено"
26 февраля 2019, 06:24
Масштабная охрана «Дональда Кука» навела на подозрение, что одесситы не поддерживают США – источник
26 февраля 2019, 09:39
"Ты такой шахтер, как я балерина": Порошенко нахамил украинцу, возмутившемуся долгами по зарплате - видео
23 февраля 2019, 18:09
"Кто не с нами - тот под нами": Минобороны выпустило эксклюзивные открытки к 23 февраля
24 февраля 2019, 21:54
Сенсация молдавских парламентских выборов
26 февраля 2019, 16:09
Третья мировая? Куда упали первые бомбы
25 февраля 2019, 14:09
Шок молдавских выборов: де-факто победил Плахотнюк, социалисты разгромлены
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.