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В БПП назвали истерикой призыв Тимошенко к импичменту Порошенко

26 февраля 2019, 15:54  •  102 • Украина
Замглавы партии «Блок Петра Порошенко» Алексей Гончаренко оценил призыв кандидата в президенты Украины, лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко к импичменту главы государства Петра Порошенко.
 
Reuters
 

Об этом сообщает РИА Новости.

«За 30 дней до выборов предлагать провести процедуру импичмента — это очень весело и смешно, хоть кто-то понимает, в чём здесь смысл? Через 30 дней украинцы скажут, кто будет следующим президентом… Мне кажется, истерика со стороны Юлии Владимировны, она очень переживает за потерю тех рейтингов, которые были, поскольку, по последним данным, она не выходит во второй тур», — заявил депутат.

Ранее Тимошенко на заседании Верховной рады объявила о начале процедуры импичмента действующего президента Украины в связи с «хищениями в армии».

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