В Азербайджане забеспокоились о судьбе школ в деревнях России

В Азербайджане озаботились закрытием школ в деревнях России. Портал Strati опубликовал статью о том, что школы в российских деревнях закрываются с пугающей скоростью. При этом в качестве источника выступает блогер из Живого Журнала.

Большая часть материала строится на различных неуместных сравнениях - вроде числа закрытых школ в деревнях и количества построенных храмов в России, а также на всякого рода спекуляциях о причинах закрытия этих самых школ - вроде тайного заговора властей. И только под самый конец, когда вброшено максимальное количество негатива и цитат блогера, приводятся альтернативные точки зрения на ситуацию и более вменяемые причины для закрытия школ в деревнях - вроде переселения жителей с детьми в города, переводе количества в качество и повышения эффективности системы образования.

Ответ на то, почему же азербайджанский портал вдруг заинтересовался школами в России и цитирует по этому поводу спекуляции какого-то блогера, можно найти в описании этого портала. Там прямо говорится, что он принадлежит неправительственной организации, задача которой рассказывать о других странах региона и их отношениях с Европой и США. Кроме того, материалы размещаются на английском языке.