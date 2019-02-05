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В Австралии власти намеренно затопили 2000 домов жителей Квинсленда

05 февраля 2019, 06:39  •  86 • В мире
Австралийские власти намеренно затопили две тысячи домов в городе Квинсленде. Причиной этому стали рекордные ливни.
После восьми дней муссонного дождя властям в северном Квинсленде, в населенном пункте Таунсвилле, не оставалось ничего другого, кроме как открыть шлюзы плотины на реке Росс, умышленно затопив 2000 жилых домов.
Накануне власти Квинсленда опубликовали предупреждение об опасности диких животных: крокодилов, змей и других, которые, как сообщалось, покинули разлившуюся реку и направились в некоторые пригороды.
В этом регионе за неделю выпало 1,5 м осадков.
Плотина на реке Росс, расположенная над населенном пункте могла не выдержать такого давления воды и разрушится. Поэтому МЧС и инженеры решили сами открыть шлюзы, чтобы контролируемо затопить 2000 домов, принадлежавших местным семьям.
Это стабилизировало уровень водохранилища плотиной. Если муссонные дожди такой силы не повторятся в ближайшие дни, то можно сказать, что проблема решена ценой тысяч домов австралийцев.
A once in a century flood is inundating the North Queensland city of Townsville, forcing thousands from their homes. @MacLyon7 @JoelDry7 @GreenhalghSarah #TheLatest #7News pic.twitter.com/BpVXRIdB8O
— 7 News Townsville (@7NewsTownsville) 4 февраля 2019 г.

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