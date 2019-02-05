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Уйти, чтобы остаться: Что США намерены делать в Сирии?

05 февраля 2019, 09:54  •  97 • В мире
Президент США Дональд Трамп продолжает заявлять о грядущем выводе американского контингента из Сирии. Однако Пентагон лишь нарастил численность войск, объясняя это необходимостью полностью покончить с террористами и поддержать союзников. США уходят или только делают вид?
Автор:
Кучер Егор
После декабрьского объявления о выводе американского контингента из Сирии и Афганистана Дональд Трамп подвергся агрессивным нападкам со стороны как ястребов-республиканцев, то есть своих однопартийцев, так и демократов. Президента США обвинили в потворстве «коварным» планам России и правительства сирийского лидера Башара Асада. Обвинили Трампа и в том, что он бросает своих союзников по антитеррористической коалиции, которым не останется ничего другого, кроме как по-тихому уйти вслед за американцами.
Надо сказать, что Трамп не изменил своего решения. По крайней мере официально. В недавних интервью накануне своей большой речи в Конгрессе он вновь повторил заклинание о возврате бравых американских солдат домой к их семьям. Однако назначенный Трампом ранее и.о. министра обороны Патрик Шэнахэн, как выясняется, придерживается противоположного мнения. Он считает, что террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), а также «недобитки» в лице «Ан-Нусры» или её нового названия — «Хайят Тахрир аш-Шам» по-прежнему слишком высоко держат голову. И изменить это могут якобы только США.
По данным NBC News, Пентагон в ближайшее время опубликует отчёт о состоянии дел в Сирии и ходе операции «Непоколебимая решимость». По данным источников, в этом отчёте будут содержаться утверждения о том, что ИГ в Сирии легко и просто может отвоевать утраченные позиции, а значит, США не должны уходить.
К чему могут привести попытки саботировать и без того не слишком прозрачное решение Трампа о выходе из Сирии и на что стоит рассчитывать России вследствие этой американской неопределённости?
Остаться нельзя уходить
Как сообщил всё тот же телеканал NBC News со ссылкой на чиновников, знакомых с содержанием грядущего отчёта Пентагона, данные в нём будут прямо противоречить тому, что рассказывал и рассказывает Трамп. В частности, в докладе будет заявлено, что ИГ способно вернуть утраченные районы в Сирии за срок от 6 до 12 месяцев. Источники телеканала уверяют, что над фактами доклада работали военные, разведка и правительственные чиновники США. Кроме этого, ряд данных удалось получить из «открытых источников». Отчёт охватывает период с 1 октября по 31 декабря 2018 года.

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